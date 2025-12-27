Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arrancan los ensayos de los Cantos de Reis

El grupo Os Chichisos inició ayer en la Casa do Pobo de Bértola los ensayos para los Cantos de Reis que celebrará el 4 de enero por las calles y plazas de Pontevedra. Los ensayos seguirán los próximos días 29 y 30 y 2 y 3 de enero a partir de las 20 horas. Será la 24 edición de esta fiesta que recuperó una tradición gallega en la que grupos de jóvenes recorrían la aldea o la parroquia cantando piezas de literatura popular y transmitidas oralmente durante siglos.

