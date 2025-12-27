Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aromon celebra la «Semana Branca»

El Club Aromon Pontevedra celebra una nueva edición de la «Semana Branca» bajo el título Interclubs Esquí Semana Branca 26. Ante el interés suscitado y para facilitar la gestión de las últimas plazas disponibles para este viaje deportivo, de convivencia y formación, la organización decidió ampliar el plazo de inscripción hasta el próximo jueves, día 31 en la web de aromon.gal.

