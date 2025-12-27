Aromon celebra la «Semana Branca»

El Club Aromon Pontevedra celebra una nueva edición de la «Semana Branca» bajo el título Interclubs Esquí Semana Branca 26. Ante el interés suscitado y para facilitar la gestión de las últimas plazas disponibles para este viaje deportivo, de convivencia y formación, la organización decidió ampliar el plazo de inscripción hasta el próximo jueves, día 31 en la web de aromon.gal.