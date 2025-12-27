Los "alter ego" digitales de Luis López, Rafa Domínguez y Luisa Sánchez felicitan el 2026

La Diputación de Pontevedra ha querido innovar este año en su tradicional felicitación navideña. A través de un nuevo formato audiovisual, el presidente provincial, Luis López, junto a los vicepresidentes Rafa Domínguez y Luisa Sánchez, hacen llegar sus mejores deseos a toda la ciudadanía de la provincia para el nuevo año.

La pieza presenta a los tres dirigentes en una versión animada. Estos “alter ego” digitales son los encargados de conducir un relato donde comparten sus impresiones personales sobre estas fechas señaladas.

El mensaje central de la felicitación es una apuesta por la cohesión social y los responsables provinciales apuestan por “aparcar las diferencias”.

El deseo para el 2026 que comienza es que la provincia sea un territorio donde sigan existiendo “pontes que nos unan” a pesar de “si pensamos, actuamos u opinamos de un modo u otro”, señala la versión animada de Luis López.

El vídeo completo puede visualizarse en los canales habituales de la Deputación y a través del siguiente enlace:

👉 Ver vídeo de felicitación: https://youtu.be/05SqVZm50Ik