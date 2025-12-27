Actos sobre la defensa del monte vecinal
La asociación Umia Vivo organiza en Barro una jornada sobre la defensa del monte vecinal, con visita guiada y presentación de una guía didáctica su valor cultural y económico. El programa incluye una salida hoy a las 11.00 horas desde el Bar Breixo y el lunes, a las 19.30 horas, la presentación de la guía didáctica.
- El Gobierno incluye a Pontevedra en un catálogo de «barrios vulnerables» sobre vivienda y paro
- El «tardeo» de Nochebuena llena de ambiente el centro histórico de Pontevedra
- Construir una vivienda en Pontevedra es un 60% más caro que hace tres años
- Una pelea multitudinaria en Pontevedra acaba con dos detenidos y varios policías heridos
- La Diputación de Pontevedra pide que se paralice la subida de peajes de la AP-9 prevista para enero
- La «nueva» avenida de Compostela despierta el interés de los promotores
- Delimitado el suelo reservado en Marín para albergar 400 pisos protegidos
- Ence comunica a Trabajo el acuerdo con sindicatos para extinguir hasta 57 empleos, 35 en la fábrica de Pontevedra