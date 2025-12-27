Actos sobre la defensa del monte vecinal

La asociación Umia Vivo organiza en Barro una jornada sobre la defensa del monte vecinal, con visita guiada y presentación de una guía didáctica su valor cultural y económico. El programa incluye una salida hoy a las 11.00 horas desde el Bar Breixo y el lunes, a las 19.30 horas, la presentación de la guía didáctica.