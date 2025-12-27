Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actos sobre la defensa del monte vecinal

La asociación Umia Vivo organiza en Barro una jornada sobre la defensa del monte vecinal, con visita guiada y presentación de una guía didáctica su valor cultural y económico. El programa incluye una salida hoy a las 11.00 horas desde el Bar Breixo y el lunes, a las 19.30 horas, la presentación de la guía didáctica.

