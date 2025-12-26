Un sindicato policial protestará en la ciudad para denunciar nuevas agresiones a agentes

La Confederación Española de Policía (CEP) anuncia que en las próximas semanas se manifestará en Pontevedra «para exigir dignidad para nuestra profesión, y que se nos dote de los medios legislativos y materiales para afrontar nuestro trabajo con seguridad». Lo hace tras denunciar que una «pelea multitudinaria» en Campañó el pasado viernes motivó una intervención policial que se saldó con varios agentes heridos y dos detenidos. Los policías que acudieron al lugar resultaron agredidos, uno de ellos con un puñetazo en la cara. Con uno de los agresores, que se mostró muy agresivo, fue necesario hacer uso del inmovilizador eléctrico.

El sindicato policial añade que los agentes necesitaron acudir a un centro hospitalario y uno de ellos se encuentra de baja «pasando a engrosar la increíble estadística donde casi 17.000 policías nacionales y guardias civiles son agredidos cada año». Critica que el Gobierno niegue una Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional en Pontevedra «para actuar en este tipo de situaciones donde es necesario el control de grupo violento donde una veintena de personas arreglaron sus diferencias a golpes». La CEP se presentará como acusación particular en defensa de los intereses de los policías agredidos.