Sanxenxo quiere reducir la lista de espera del SAF
El Concello de Sanxenxo propone a la empresa Idades para la gestión del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) del municipio. En el contrato que tendrá una duración de cuatro años por unos millones de euros en total, se parte de 70.000 horas anuales hasta un total de 84.000 horas. El objetivo es dejar la lista de espera a cero.
