El PSOE provincial se desmarca de la AP-9 gratis que piden PP y BNG

Los diputados provinciales del Partido Popular y del Bloque Nacionalista Galego unen sus fuerzas para reclamar una AP-9 gratuita. La iniciativa, secundada por los nacionalistas, deriva de una moción presentada por los populares mediante la que se pretende instar al Gobierno central a que paralice la subida de los peajes de la autopista AP-9 de cara al próximo año 2026, procediendo a su «inmediata liberación» y, en consecuencia, fin del pago de estos cobros.

La propuesta fue aprobada por mayoría en la sesión plenaria de la Diputación celebrada este viernes en el Pazo Provincial, mientras que los socialistas decidieron abstenerse y no unirse a esta petición por una AP-9 libre de peajes.

«Las primeras noticias del año eran las subidas de determinados productos. Una de ellas, la que no faltaba, era la de los peajes de la AP-9». Así iniciaba la diputada popular María Ramallo la presentación de esta moción que persigue, tal y como explicó, fundamentalmente tres objetivos: primeramente expresar el rechazo a esta subida. En segundo lugar, solicitar al Gobierno de España que paralice de manera inmediata este incremento de las tarifas previsto para el año 2026 y, por último, exigirle avances en la transferencia a Galicia de la titularidad de la autopista AP-9 «con todos los recursos económicos necesarios para acometer las obras pendientes y para su correcta gestión».

En este sentido, el nacionalista César Mosquera expresó el voto favorable del BNG, declarando que iban a apoyar esta causa, independientemente del partido que la hubiese propuesto. No obstante, de manera contraria a la petición, Mosquera comentó que «hablando de liberación, mucho nos tememos que en no mucho tiempo, no solo vamos a tener la AP-9 con peajes, sino que vamos a tener todas las autovías con peajes».

Por otro lado, la portavoz provincial del PSOE, Ana Laura Iglesias, les recriminó a los populares que «es un tema que ya han debatido una y otra vez». Sin embargo, a la vista está que el objetivo final de la gratuidad de esta autopista no se ha conseguido. «Nos toca volver a recordarles de quién es la culpa de que hoy en día estemos en esta situación de la AP-9», apuntaba Iglesias haciendo referencia a los miembros del Partido Popular. «Los peajes de la AP-9 hasta el año 2048 es vuestra culpa, es vuestra criatura. Una criatura que tiene por padre a José María Aznar, por padrino a Mariano Rajoy y por madrina a Ana Pastor. Una criatura que nació en el año 2000 con vuestra prórroga y que acaba de cumplir 25 años», añadió la socialista, reiterando la idea de que «si hay peajes en la AP-9 a día de hoy es única y exclusivamente culpa del Partido Popular». Pese a ello, la moción no contó con el voto del PSOE a favor, optando por mantenerse al margen.

Además, la portavoz de los socialistas provinciales, destacó el «procedimiento sancionador» que la Unión Europea tiene abierto «contra este país por la prórroga ilegal de la AP-9». Del mismo modo, subrayó que «el Tribunal Supremo acaba de condenar al Gobierno de Rajoy por el cobro de los peajes durante las obras del Puente de Rande, un período en el que, mientras se soportaban largos atascos, las cabinas seguían funcionando con total normalidad».

Asimismo, puso en valor las bonificaciones del Gobierno central «para aliviar la carga que supone para la ciudadanía». Así pues, señala que «el Estado destina ya más de 75 millones de euros al año en bonificaciones para la AP-9», que llegaron a cubrir un importe del «75 por ciento de los peajes para los viajeros recurrentes».

Por último, Iglesias señaló que, mediante la moción «se pide que se incumplan los decretos que regulan automáticamente la regulación de los peajes de una autopista».

Por su parte, Ramallo declaró que «o se mira para adelante o estaremos siempre en el mismo bucle». También puso como ejemplo las reivindicaciones del Morrazo, que «luchó durante muchísimo tiempo por tener gratis ese cruce por el Puente de Rande porque no tenía alternativa» y finalmente lo consiguió. «Yo pienso que llegó el momento: ¿No podemos sacar un acuerdo unánime tal y como hizo el Parlamento de Galicia? ¿Qué le impide a usted votar a favor?», le preguntó Ramallo a Iglesias. Antes de terminar, agradeció a Mosquera y le solicitó que «si puede influir más en ese gobierno que apoya en Madrid, siga influyendo».

Luz verde al vial de Mollavao tras años de trámites

Con el objetivo de «reordenar el tráfico y mejorar la seguridad de la zona», la Diputación aprobó definitivamente en la sesión plenaria de esta mañana por unanimidad el proyecto de construcción de un vial en Mollavao que permitirá conectar la Avenida de Marín con la calle Rosalía de Castro.

El tramo consta de dos carriles con un ancho medio de 3,5 metros, aceras de tres metros y doble sentido de circulación. La intersección con las calles a conectar se realiza mediante dos glorietas: una en la Avenida de Marín y otra en Rosalía de Castro. Asimismo, el presupuesto de la obra para este enlace transversal que cuenta con una extensión aproximada de cien metros asciende a 1.279.762 euros.

Tal y como indicó César Mosquera (BNG) en el pleno, consiste en un proyecto que nació en el año 2016, pero debido a la primera negativa de Costas, «que decidió no dar autorización después de no haber ningún problema inicialmente», entre otras causas, retrasaron la ejecución del mismo.

Por otro lado, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores indicaba que se espera dar luz verde a la ejecución del proyecto en el primer trimestre de 2026, de forma que se comience «lo antes posible». No obstante, el proyecto se complementa con la reurbanización de la propia calle Rosalía de Castro, mediante la creación de aceras en una zona de sentido único con pasos sobreelevados y la renovación de servicios tales como la iluminación led o la instalación de mobiliario. El coste total asciende a más de 3,7 millones.