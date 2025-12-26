Poio pasa las fiestas navideñas con un único agente de la Policía Local por las mañanas

El conflicto laboral que padece Poio desde hace meses entre la Policía Local y el gobierno municipal no se arregla. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado ahora de las "grave situación que afronta el municipio entre el 20 de diciembre y el 7 de enero, periodo en el que la seguridad ciudadana quedará en mínimos históricos", un problema que el sindicado atribuye a "la ausencia de planificación y gestión del gobierno local".

Según sus datos, "el servicio se reducirá a un único agente en turno de mañana, dejando sin cobertura el resto del día y la noche" y asegura que este viernes 26 " ni siquiera se mantiene el servicio básico en horario diurno".

David Vázquez, representante de la Policía Local por CSIF, declara que "es inaceptable que un municipio como Poio afronte estas fechas sin una planificación adecuada. La falta de efectivos pone en riesgo a vecinos y agentes, y deja sin respuesta emergencias, accidentes y alteraciones del orden público”.

A su juicio, "Poio debería contar con 25 agentes para garantizar un servicio policial acorde a su población y necesidades. Sin embargo, actualmente dispone de solo 10 efectivos, y aunque está prevista la incorporación de dos nuevos agentes a finales de 2026, la cifra seguirá siendo insuficiente: 12 agentes frente a los 25 necesarios".

Esta demora se debe, según CSIF, a los procesos formativos obligatorios para los nuevos agentes, pero el sindicato subraya que "el Concello debió prever medidas provisionales para evitar que la seguridad ciudadana quedara desatendida en periodos críticos como el actual".

CSIF exige al gobierno local que "actúe de inmediato, refuerce la plantilla y garantice unos mínimos de seguridad acordes a las necesidades reales del municipio".