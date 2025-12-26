Investigan un posible caso de maltrato animal tras la muerte de un perro en Mourente

El supuesto envenenamiento de tres perros en Mourente (Pontevedra) acabó, tras meses de investigación, con una conclusión bien distinta: no hubo rastro de tóxico y la principal hipótesis es que los animales sufrieron un golpe de calor dentro de un contenedor metálico que les servía de refugio.

Según informa la Guardia Civil, agentes del Seprona de Pontevedra recibieron el aviso el pasado 9 de junio, después de que una persona alertase de que le habían «envenenado» a sus perros. Ese mismo día, el dueño se había comprometido a entregar a los tres animales a la protectora Os Palleiros al asegurar que no podía atenderlos.

Cuando los agentes accedieron al lugar, acompañados por personal de la protectora y una veterinaria colaboradora se encontraron con un perro muerto, otro con espasmos, convulsiones y vómitos y un tercero que, a simple vista, parecía ileso.

La escena, sin embargo, no encajaba del todo con un caso típico de envenenamiento. Los investigadores observaron, siempre según el relato oficial, incoherencias: el animal fallecido presentaba un rigor mortis avanzado pese a tratarse de una jornada especialmente calurosa, y faltaban signos habituales en estos episodios, como la llamada «risa sardónica» en algunos tóxicos o la presencia de saliva espumosa o sanguinolenta y vómitos alrededor del cadáver. Además, llamó la atención que el cuerpo hubiese sido mojado con abundante agua.

Mientras la veterinaria atendía al perro con síntomas, el Seprona realizó una primera inspección del entorno. En esa revisión destacaron que el contenedor metálico utilizado como refugio de los animales parecía recién limpio, «mojado y fregado», y que el perro enfermo estaba completamente empapado.

Los agentes recogieron evidencias, entre ellas, muestras de vómito, y enviaron el cadáver y el material al Hospital Veterinario Universitario Rof Codina (Lugo) para la necropsia y las pruebas toxicológicas. Paralelamente, solicitaron el apoyo de un perro especializado en detección de venenos, del grupo cinológico de la Guardia Civil, para rastrear tanto el itinerario que, según el dueño y la cuidadora, habían realizado ese día como el propio recinto donde estaban los animales. El resultado fue negativo en ambos casos: no se localizaron cebos envenenados.

El informe del Rof Codina no pudo concretar con precisión la causa exacta de la muerte, pero los análisis toxicológicos fueron claros: no se detectó veneno en ninguna de las muestras remitidas. Con esas líneas agotadas, el Seprona cerró la investigación con la hipótesis de que el perro murió por un golpe de calor, al haber estado encerrado en el interior del contenedor en un día de temperaturas elevadas, con registros en MeteoGalicia por encima de los 30 grados.

El informe veterinario también apunta a esa misma causa para el animal que sobrevivió: su cuadro clínico encajaría con un golpe de calor como explicación principal, y las diferencias entre los tres perros se atribuyen a la «susceptibilidad individual» y a la «capacidad de termorregulación» de cada uno.

Finalmente, el propietario cedió los animales a Os Palleiros. La Guardia Civil informa de que el 26 de diciembre se remitieron las diligencias al Juzgado de Instrucción de Guardia de Pontevedra y a la Fiscalía.