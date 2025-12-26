Encuentran un hombre de 57 años calcinado en una casa de Mourente, en Pontevedra
Fue localizado por un familiar tras advertir los vecinos de que había una ventana quemada y se baraja que pudo morir electrocutado
N. D.
Pontevedra
Un hombre de 57 años de edad ha sido localizado muerto en una vivienda de la parroquia pontevedresa de Mourente, según informa el 112.
Las mismas fuentes apuntan que los vecinos del lugar, en la zona de A Condesa, vieron una ventana quemada en la vivienda y se dio aviso a los familiares, que accedieron al interior y encontraron el cadáver.
Según ha señalado el Concello, el hombre apareció calcinado, y se apunta que pudo morir electrocutado, lo que generó un incendio que afectó a la ventana.
Además del 061, acudieron al lugar efectivos de la Policía Nacional y Local que ahora investigan las causas concretas del suceso
- El Gobierno incluye a Pontevedra en un catálogo de «barrios vulnerables» sobre vivienda y paro
- El «tardeo» de Nochebuena llena de ambiente el centro histórico de Pontevedra
- Una pelea multitudinaria en Pontevedra acaba con dos detenidos y varios policías heridos
- La Diputación de Pontevedra pide que se paralice la subida de peajes de la AP-9 prevista para enero
- La «nueva» avenida de Compostela despierta el interés de los promotores
- Delimitado el suelo reservado en Marín para albergar 400 pisos protegidos
- Ence comunica a Trabajo el acuerdo con sindicatos para extinguir hasta 57 empleos, 35 en la fábrica de Pontevedra
- La centolla y el camarón reinan en Nochebuena