Autorizan las obras eólicas de A Fracha con dos molinos de 80 y 100 metros

La Xunta ha otorgado la autorización administrativa previa y la de construcción a las instalaciones relativas al proyecto del parque eólico Serra da Fracha, en los ayuntamientos de Ponte Caldelas y Pontevedra, que promueve Eólica Santa Teresa. Así lo recoge la resolución que publicó este viernes el Diario Oficial de Galicia de la Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático.

Entre otras cuestiones, la Xunta apunta en la resolución que, según un informe de la Agencia Internacional de las Energías Renovables, publicado en junio de 2023, «el mundo necesita triplicar la capacidad mundial de energía renovable hasta algo más de 11.000GW en 2030 para mantener la posibilidad de limitar el calentamiento global a 1,5 °C».

El parque que recibe autorizaciones prevé una potencia instalada de 8,4 MW y autorizada/evacuable de la misma potencia, 8,4 MW. La producción neta prevista es de 27.824 MWh/año y el presupuesto de ejecución material (sin IVA), 7.218.502,54 euros.

El parque eólico de A Fracha comenzó a tramitarse en 2020 y hace unos meses se modificó parcialmente con el fin de aminorar el impacto visual de los aerogeneradores. Así, se optó por un modelo de aerogenerador «de menor altura» ya que se pasa de dos molinos de 105 metros de altura de buje a uno de 80 y otro de 100.

Aunque el terreno afectado corresponde sobre todo a las comunidades de montes de Baltar y A Reigosa, ambas en Ponte Caldelas, el Instituto de Estudos do Territorio ya reclamaba inicialmente la posible reubicación de los molinos «para evitar la incidencia visual sobre la ciudad de Pontevedra». La Axencia Turismo de Galicia también hacía referencia a esta afección en elementos turístico.

Los gobiernos locales de Pontevedra y Ponte Caldelas ya manifestaron en su día su oposición a este proyecto de dos aerogeneradores de 4,2MW cada uno en lo alto do Monte de A Fracha.

Los dos molinos se ubicarán a unos 900 metros al este del núcleo de población de Baltar, en Ponte Caldelas, siendo el núcleo habitado más cercano. Los informes que presenta la promotora del parque eólico indican que los niveles de ruido tanto en estas viviendas como en las naves industriales de O Campiño (también a menos de un kilómetro del parque) estarán por debajo de los 50 decibelios que establece la normativa para las zonas residenciales.

El estudio también analiza las posibles afecciones del parque eólico desde las perspectivas de la protección del patrimonio (establecimiento medidas de vigilancia continua sobre algunos elementos como el petroglifo de Chan da Raña), así como la flora o la fauna o a nivel paisajístico.