Vilaboa pide a Papá Noel mejoras educativas en el municipio

Papá Noel recorrió en la tarde del miércoles las parroquias de Vilaboa y su parada en Figueirido se convirtió en una reivindicación para la Asociación de Vecinos de Figueirido y la Anpa del CEIP do Toural: la recuperación de la especialista de Audición y Lenguaje a tiempo completo para el centro educativo.

La comunidad escolar denuncia desde octubre que "la atención especializada quedó reducida a los casos más graves, dejando sin cobertura a numerosos niños con dificultades de lenguaje que hasta ahora recibían apoyo profesional".

Añade que "esta situación está obligando la muchas familias a recurrir a servicios privados de logopedia, con un coste económico inasumible para numerosos hogares y con un impacto directo en el incremento de las desigualdades educativas".

Los vecinos de Figueirido confían en la “mediación” de Papá Noel y recuerdan que el año pasado ya aprovecharon su visita para mostrarle el potencial de las antiguas vías del ferrocarril, llamadas a formar parte de la futura Vía Verde que ya proyecta la Diputación tras una década sin avances. En Vilaboa se espera ahora que la historia se repita.

Durante su recorrido por Santa Cristina y Cabadachán, Papá Noel vivió también un momento especialmente divertido en la Estrada Vella, en Paredes, donde el Grinch hizo acto de presencia para, finalmente, sumarse al reparto de caramelos y a la fiesta vecinal.