El "tardeo" de Nochebuena llena de ambiente el centro histórico de Pontevedra
Cientos de familias y grupos de amigos disfrutaron de la música y los brindis antes de la cena
La plaza de Méndez Núñez fue el epicentro de la intensa jornada, reforzada por el buen tiempo
La Nochebuena ya no empieza con la cena, sino a pleno sol. En un fenómeno que se consolida y cientos de personas se lanzaron ayer a las plazas del centro histórico para celebrar el ya ritual "tardeo" con la familia y amigos. Lo que hace una década era un brindis fugaz antes de retirarse a las casas, se ha transformado en toda una jornada de convivencia que este 2025 se prolongó durante horas.
Especialmente la plaza de Méndez Núñez, convertida en un auditorio al aire libre, se llenó con una programación de música en directo que atrajo a cientos de “fiesteros”. Desde las últimas horas de la mañana y primeras de la tarde, por momentos era imposible atravesar la plaza sin un tropezar con alguien que bailase cerveza en mano, pero el ambiente de camaradería compensó para todos el esfuerzo de atravesar o de apretarse.
Grupos de jóvenes y adultos se fundieron en brindis colectivos que recordaron más a las grandes verbenas estivales, confirmando que los pontevedreses disfrutan en la calle.
A pocos metros, la plaza de A Verdura ofrecía una estampa más heterogénea pero igualmente concurrida. Aquí, el relevo generacional fue el protagonista. Familias enteras compartieron mesas, terrazas y barras con grupos de amigos que se armaron con el kit festivo completo, a la cabeza con los jerseis navideños, llenos rojos, verdes y estampados de árboles, renos o cascanueces.
Tampoco faltaron los gorros de Papá Noel ni las diademas con cuernos de reno, que aportaron una nota de humor y color. Ni los villancicos modernizados y, por supuesto, los brindis en una jornada en la que acompañó el buen tiempo y que dio paso, ya bien entrada la tarde, al momento de enfrentarse a los maricos, los buenos vinos... Y los cuñados.
