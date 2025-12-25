Siete días de controles de drogas y alcohol en las calles de Pontevedra: 254 pruebas y 18 denuncias
En 14 análisis de drogas, la mitad de los conductores resultaron positivos
N. D.
La Policía Local de Pontevedra ha ofrecido el balance de su última campaña de vigilancia y control de alcohol y drogas en las calles de la ciudad, que se realizó entre los días 15 y 21 de diciembre. En estos siete días se practicaron 254 pruebas, con un total de 18 denuncias, el 7% de total, si bien hay diferencias según la sustancia detectada.
Así, en materia de alcohol se controló a un total de 240 vehículos, con once positivos (nueve entre 0,25 mg/l y 0,59 mg/l; y dos por encima de 0,60 mg/l), lo que significa que el 95% de los conductores ofreció un resultado negativo.
En cambio, en el caso de las drogas, el panorama cambia. Se realizaron 14 pruebas a 14 conductores distintos, y la mitad de ellos conducía bajo los efectos de alguna sustancia. De las siete denuncias, seis correspondían a cocaína.
Este elevado porcentaje de positivos en droga se debe a que los controles policiales son más selectivos, ya que se realizan a aquellos conductores en los que los agentes observan previamente síntomas de consumo.
Esta campaña fue hecha en colaboración y coordinación con la Dirección General de Tráfico y se realizó en distintos puntos del entorno urbano de la ciudad. El Concello de Pontevedra recuerda la "importancia de este tipo de controles y la tolerancia cero a la hora de coger un vehículo bajo los efectos del alcohol y las drogas" y apela a "la responsabilidad de toda la sociedad".
