El Puerto de Marín generaliza sus instalaciones fotovoltaicas para reducir un 80% la factura de la luz

El Puerto de Marín apuesta por la energía fotovoltaica. Buena parte de las empresas asentadas en el recinto, como Galfrío, Cabomar, Protea, Davila Reefer, Frioantartic, Pesmar, Nodosa o El Percebeiro ya disponen de instalaciones de este tipo para reducir su dependencia de la electricidad tradicional. También algunos edificios y muelles cuentan con este sistema, tras una inversión que supera el millón de euros. Ahora se da un paso más para generalizar las instalaciones fotovoltaicas con otros dos millones.

Según la Autoridad Portuaria, con estos proyectos «se pretende obtener una considerable mejora de la eficiencia energética y autoconsumo, reduciendo además las emisiones atmosféricas». El ahorro se estima en un 80% en la factura de la luz. Actualmente, los consumos energéticos asociados a edificios como el Puesto de Inspección Fronterizo (PIF) y la sede central del Puerto son suministrados íntegramente desde la red, «lo que implica dependencia de energía externa y costes crecientes asociados al mercado eléctrico».

La intención es extender las placas fotovoltaicas en sus cubiertas, «en su mayoría infrautilizadas y que ofrecen una oportunidad idónea para la captación solar, permitiendo la generación de energía limpia in situ». Se insiste en que «la disponibilidad de espacio, las condiciones climáticas favorables y el perfil de consumo justifican técnica y económicamente la implantación de estas instalaciones». Además, se apuesta por un sistema de almacenamiento de energía en batería para el «aprovechamiento energético de superficies existentes sin interferencia con la operativa portuaria, la mejora del autoconsumo eléctrico, permitiendo que más del 80 % de la energía generada se destine a consumos propios gracias al sistema de almacenamiento, la reducción de emisiones de CO2 y mejora del comportamiento ambiental del puerto».

Las próximas actuaciones se ubicarán sobre las cubiertas del edificio PIF, ubicado en la zona norte del recinto portuario, que dispone de una cubierta inclinada donde se instalarán paneles solares en configuración coplanar. Presta servicio a los controles sanitarios y aduaneros del puerto; y la sede central, con cubierta plana de hormigón que permite la instalación de paneles solares con sistema lastrado e inclinación optimizada. También se aprovechará la marquesina adosada al edificio de exportadores, pero que no forma parte del propio edificio, una estructura ligera con cubierta de teja ubicada también en la zona sur, destinada a carga y descarga de mercancías. En este caso, se contempla la sustitución de la teja existente por chapa grecada, sobre la que se fijarán los módulos solares de forma coplanar.

Se subraya que «las zonas seleccionadas presentan una orientación favorable para la captación solar, buena accesibilidad, cercanía a los cuadros eléctricos y centros de transformación, y disponibilidad de espacio libre de sombras relevantes. Además, cada emplazamiento se ha estudiado específicamente para garantizar la compatibilidad estructural, eléctrica y funcional con la solución técnica propuesta».

En la actualidad, estos edificios están plenamente operativos, sin existencia previa de sistemas de generación fotovoltaica salvo en la sede central, donde se sustituirá la instalación existente por una de mayor potencia. Este plan, que comenzó a aplicarse hace varios años en el Puerto de Marín, se une a otra actuación recién iniciada por la Autoridad Portuaria y que es pionera en sus muelles. Se trata de abastecer de energía eléctrica a los buques mercantes desde los muelles del Puerto, lo que permitirá a los barcos tener apagados sus motores de combustión, lo que contribuye a mitigar el ruido y las emisiones de gases a la atmósfera.

Este primer proyecto ya está en marcha para los muelles Adolfo Reboredo, donde se localiza la terminal de contenedores. Para ello, se encargó el diseño de una «instalación de suministro eléctrico a buques denominada OPS por las siglas en inglés ‘Onshore Power Supply’ que consistirá en conectar los buques a la red eléctrica terrestre durante su estancia en puerto, de forma que los motores auxiliares que utilizan actualmente para abastecerse para mantener en funcionamiento de sus sistemas de refrigeración, iluminación o equipos de emergencia puedan mantenerse apagados durante la carga y descarga de mercancías y de este modo reducir las emisiones contaminantes».