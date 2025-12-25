Pontevedra culmina su plan de iluminación artística de la fachada de Santa Clara

El Concello de Pontevedra ha finalizado los trabajos de montaje e instalación de alumbrado artístico en la fachada de la iglesia de Santa Clara. La intervención técnica ha consistido en la instalación de ocho proyectores de tecnología led. Estas unidades tienen una potencia de 24 vatios y fueron seleccionadas con una temperatura de color de 3.000 grados Kelvin, lo que permite ofrecer una iluminación cálida que respeta y resalta la estética original del edificio.

Segundo explicó el concejal de Servizos básicos urbanos, Xaquín Moreda, esta actuación responde a una necesidad doble. Por una parte, busca completar el alumbrado de una calle que registra un elevado tránsito de personas cada día en la ciudad. De otra, el objetivo es resaltar la belleza de la fachada de Santa Clara de manera inmediata.

Aunque el monumento será objeto de una rehabilitación integral en el futuro por parte de la Diputación que incluirá su propia iluminación artística, Moreda señaló que aún no hay un calendario definido para esas obras por lo que se considera "imprescindible" esta actuación previa para no demorar más la mejora estética del entorno.

Iluminación del Campillo de Santa María / FdV

Este proyecto para Santa Clara forma parte de un programa más amplio de iluminación de espacios y monumentos en la ciudad, para la recuperación de alumbrados artísticos.

Entre las actuaciones más recientes, el concejal recordó la renovación de la iluminación en la plaza de la Peregrina, el alumbrado del Campillo de Santa María y los nuevos focos instalados tanto en el suelo como en el muro de la plaza de Méndez Núñez. Asimismo, mencionó los bancos iluminados que ahora forman parte del paisaje de la Avenida de Compostela.