UA denuncia la parálisis de Medio Rural
El sindicato Unións Agrarias (UA) denuncia el bloqueo en la tramitación administrativa que se está produciendo en la delegación de la Consellería de Medio Rural de Pontevedra. Se trata, asegura, de una situación provocada por la falta de personal que está generando «graves obstáculos para las explotaciones de la provincia», que ven demoradas entre 4 y 6 meses sus gestiones para teas ordinarias como plantaciones.
- Más de 1,9 millones llegan a toda España en camiones de una firma pontevedresa
- Encuentran el cadáver de una mujer de 74 años ahogada en un lavadero de Marín
- Muere a los 78 años el actor pontevedrés Celso Bugallo, ganador de un Goya
- Dos heridos graves y un coche incendiado en un accidente de madrugada en Caldas
- «No nos saca de trabajar, pero se viene con otra alegría»
- Las excavaciones arqueológicas en la Illa de Tambo confirman su ocupación desde la Edad del Hierro
- La Diputación de Pontevedra pide que se paralice la subida de peajes de la AP-9 prevista para enero
- La asamblea acepta «como un mal menor» el pacto sobre el despido colectivo en Ence