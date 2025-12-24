UA denuncia la parálisis de Medio Rural

El sindicato Unións Agrarias (UA) denuncia el bloqueo en la tramitación administrativa que se está produciendo en la delegación de la Consellería de Medio Rural de Pontevedra. Se trata, asegura, de una situación provocada por la falta de personal que está generando «graves obstáculos para las explotaciones de la provincia», que ven demoradas entre 4 y 6 meses sus gestiones para teas ordinarias como plantaciones.