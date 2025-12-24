Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comprobador décimos Lotería de NavidadHumanización pasos elevados AP-9 VigoCanción Fillas de Cassandra reclusasAlfonso VillaresRafinha se retiraCaos bus Vigo-A Guarda
instagramlinkedin

UA denuncia la parálisis de Medio Rural

El sindicato Unións Agrarias (UA) denuncia el bloqueo en la tramitación administrativa que se está produciendo en la delegación de la Consellería de Medio Rural de Pontevedra. Se trata, asegura, de una situación provocada por la falta de personal que está generando «graves obstáculos para las explotaciones de la provincia», que ven demoradas entre 4 y 6 meses sus gestiones para teas ordinarias como plantaciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents