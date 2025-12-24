El turismo extranjero creció un 7% en noviembre en Rías Baixas
REDACCIÓN
Pontevedra
La llegada de turistas extranjeros a la provincia creció cerca de un 7% en el pasado mes de noviembre con respeto al mismo mes de 2024. Los datos del Observatorio de Turismo Rías Baixas, que se nutren de los registros del INE, constatan un mes más el crecimiento de este tipo de visitantes . A lo largo de noviembre llegaron a la provincia el 33% de las personas que visitaron el conjunto de Galicia, con un 75% de residentes en España y un 25% de extranjeros. En diciembre, hasta el día 21, acudieron al Palacete das Mendoza (sede de Turismo Rías Baixas) más de 1.200 visitantes. El 81% era español y procedían de Madrid y Barcelona principalmente. El 19% restante llegó desde Portugal, Francia, Alemania y Estados Unidos.
- Más de 1,9 millones llegan a toda España en camiones de una firma pontevedresa
- Encuentran el cadáver de una mujer de 74 años ahogada en un lavadero de Marín
- Muere a los 78 años el actor pontevedrés Celso Bugallo, ganador de un Goya
- Dos heridos graves y un coche incendiado en un accidente de madrugada en Caldas
- «No nos saca de trabajar, pero se viene con otra alegría»
- Las excavaciones arqueológicas en la Illa de Tambo confirman su ocupación desde la Edad del Hierro
- La Diputación de Pontevedra pide que se paralice la subida de peajes de la AP-9 prevista para enero
- La asamblea acepta «como un mal menor» el pacto sobre el despido colectivo en Ence