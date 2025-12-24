El turismo extranjero creció un 7% en noviembre en Rías Baixas

La llegada de turistas extranjeros a la provincia creció cerca de un 7% en el pasado mes de noviembre con respeto al mismo mes de 2024. Los datos del Observatorio de Turismo Rías Baixas, que se nutren de los registros del INE, constatan un mes más el crecimiento de este tipo de visitantes . A lo largo de noviembre llegaron a la provincia el 33% de las personas que visitaron el conjunto de Galicia, con un 75% de residentes en España y un 25% de extranjeros. En diciembre, hasta el día 21, acudieron al Palacete das Mendoza (sede de Turismo Rías Baixas) más de 1.200 visitantes. El 81% era español y procedían de Madrid y Barcelona principalmente. El 19% restante llegó desde Portugal, Francia, Alemania y Estados Unidos.