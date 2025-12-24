Seleccionadas Sol Mussa y Sara Piñeiro para las residencias Novos Valores en Bruselas y Madrid

El Museo ha seleccionado a las artistas Sol Mussa y Sara Piñeiro para participar en una nueva edición del programa de residencias artísticas Novos Valores. Ambas desarrollarán sus proyectos a lo largo de 2026 en la Fondation Walter & Nicole Leblanc de Bruselas y en el Centro de Creación Contemporánea Matadero Madrid. Los resultados se presentarán públicamente en la próxima edición de la Bienal de Pontevedra, en el verano de 2027. La Diputación firmó convenios de colaboración para la realización de estas residencias artísticas, aporta 19.000 euros y asume los costes relativos al transporte de las obras una vez finalizada la residencia. Sol Mussa es una artista multidisciplinar afincada en Londres. Centrada principalmente en la teoría decolonial, trabaja en pintura, escultura y cine. Sara Piñeiro desarrolla su práctica entre Galicia y el País Vasco. Estudió Biología en la USC antes de graduarse en Belas Artes en la UVigo en Pontevedra