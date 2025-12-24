Quejas del servicio de limpieza de Montecelo
El comité de empresa de Limpieza critica que la gerencia del hospital Montecelo «lleva 23 meses incumpliendo», desoyendo las quejas de este servicio sobre mejoras en el trabajo, lo que resulta en «las trabajadoras y las personas usuarias son las más perjudicadas por este comportamiento». Denuncian que no se incrementa el personal, se subsanan caras de trabajo etc.
