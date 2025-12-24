Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comprobador décimos Lotería de NavidadHumanización pasos elevados AP-9 VigoCanción Fillas de Cassandra reclusasAlfonso VillaresRafinha se retiraCaos bus Vigo-A Guarda
instagramlinkedin

Quejas del servicio de limpieza de Montecelo

El comité de empresa de Limpieza critica que la gerencia del hospital Montecelo «lleva 23 meses incumpliendo», desoyendo las quejas de este servicio sobre mejoras en el trabajo, lo que resulta en «las trabajadoras y las personas usuarias son las más perjudicadas por este comportamiento». Denuncian que no se incrementa el personal, se subsanan caras de trabajo etc.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents