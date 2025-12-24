Puentes señala las claves para 2026: ocio, industria, vivienda, infraestructura y la juventud

Iván Puentes, portavoz del PSOE en Pontevedra, ha realizado un balance de final de año con la vista puesta en 2026, defendiendo que la ciudad «no está acabada», sino en un momento clave para planificar su futuro «con mayor ambición», corrigiendo la idea presentada por el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores.

En su comparecencia, Puentes aprovechó para expresar su anhelo por hacer «la política por la que les votan los pontevedreses», en la que se debe discutir y en la cual debe existir «una oposición útil y constructiva».

Contó que el objetivo del partido pasa por lograr un acuerdo para afrontar los grandes retos de la ciudad en cinco materias clave: «vivienda asequible, infraestructuras, empleo e industria, hostelería y comercio y oportunidades para los jóvenes».

Puentes se mostró realmente sorprendido por «la falta de ambición de Lores» y subrayó que «estamos en el momento de hacer evolucionar este modelo de ciudad», señalando que deben construir entre todos, «una nueva Pontevedra».

Otro de los aspectos que destacó el portavoz socialista fueron los proyectos aprobados por el Gobierno Local, que se concretaron en «más de once millones de euros» por «las sucesivas aprobaciones de presupuestos y modificaciones de crédito» propuestas por el PSOE.

El primero y uno de los proyectos que más ilusionan a Puentes es «la renaturalización y recuperación del río de Os Gafos en Campolongo», que aseguró, «está a punto de comenzar».

En el ámbito industrial, quiso sacar pecho por su mediación en el acuerdo entre el Concello de Pontevedra y la Zona Franca de Vigo para impulsar nuevas bolsas de suelo industrial.

Sobre el difícil acceso a la vivienda, destacando, sobre todo, el caso de los más jóvenes, el portavoz puso en valor la contratación del estudio previo que permite declarar a Pontevedra como «zona de mercado residencial tensionado», explica.

En materia de infraestructuras, destacó la interlocución del PSOE con el Gobierno Central, que permitió desbloquear dos proyectos clave para la comarca: el inicio de la Vía Verde entre Pontevedra y Arcade, con vocación de «convertirse en la Vía Verde de las Rías Baixas», y la sensibilidad del Ministerio de Transporte para replantear el trazado de la A-57 y evitar su «desastroso» paso por las parroquias de Bora y Xeve.

También mostró su anhelo por revivir el ocio en la ciudad para frenar el «exilio» de los más jóvenes a otros concellos como Vigo, Santiago, Sanxenxo o Vilagarcía.