El PP de Marín felicita la Navidad

El presidente provincial, Luis López asistió a la reunión de Navidad del PP de Marín, a la que asistieron más de 100 personas, entre ellas la alcaldesa María Ramallo, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Allegue, la secretaria provincial, Luisa Piñeiro, y los diputados autonómicos Manuel Santos, Loli Hermelo, Julio Comesaña y Raúl Santamaría.