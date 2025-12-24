El PP exige a Lores un refuerzo del presupuesto de 2026 en seguridad y servicios sociales
REDACCIÓN
Pontevedra
El Partido Popular exige a Lores que en los presupuestos de 2026 refuerce las partidas destinadas a seguridad ciudadana y servicios sociales. El presidente local del PP mantuvo una reunión de trabajo con el concejal de Economía y Hacienda, Raimundo González, en a que el gobierno local le trasladó las lineas generales de las cuentas para el próximo año.
Domínguez se muestra preocupado por la escasa inversión en servicios sociales. «Pontevedra tiene problemas evidentes de convivencia y de atención social que requieren más recursos, personal y una implicación directa y urgente del Concello». También pide más medios para la Policía Local, Bomberos y una mejora de las condiciones laborales.
- Más de 1,9 millones llegan a toda España en camiones de una firma pontevedresa
- Encuentran el cadáver de una mujer de 74 años ahogada en un lavadero de Marín
- Muere a los 78 años el actor pontevedrés Celso Bugallo, ganador de un Goya
- Dos heridos graves y un coche incendiado en un accidente de madrugada en Caldas
- «No nos saca de trabajar, pero se viene con otra alegría»
- Las excavaciones arqueológicas en la Illa de Tambo confirman su ocupación desde la Edad del Hierro
- La Diputación de Pontevedra pide que se paralice la subida de peajes de la AP-9 prevista para enero
- La asamblea acepta «como un mal menor» el pacto sobre el despido colectivo en Ence