El PP exige a Lores un refuerzo del presupuesto de 2026 en seguridad y servicios sociales

REDACCIÓN

Pontevedra

El Partido Popular exige a Lores que en los presupuestos de 2026 refuerce las partidas destinadas a seguridad ciudadana y servicios sociales. El presidente local del PP mantuvo una reunión de trabajo con el concejal de Economía y Hacienda, Raimundo González, en a que el gobierno local le trasladó las lineas generales de las cuentas para el próximo año.

Domínguez se muestra preocupado por la escasa inversión en servicios sociales. «Pontevedra tiene problemas evidentes de convivencia y de atención social que requieren más recursos, personal y una implicación directa y urgente del Concello». También pide más medios para la Policía Local, Bomberos y una mejora de las condiciones laborales.

