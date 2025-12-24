Una pelea multitudinaria en Pontevedra acaba con dos detenidos que hirieron a varios policías

Dos personas resultaron detenidas la noche del pasado viernes tras participar en una pelea multitudinaria en Campañó y herir a varios policías. Los agentes que acudieron al lugar resultaron agredidos: uno de ellos recibió un puñetazo en la cara. Para reducir al otro joven, que también se mostró muy agresivo, fue necesario el uso del inmovilizador eléctrico, informa la CEP en un comunicado.

El sindicato policial denuncia que «la violencia de la intervención» causó que varios agentes resultaran con heridas y contusiones por las que necesitaron acudir a un centro hospitalario, de hecho, uno de ellos se encuentra de baja «pasando a engrosar la increíble estadística donde casi 17.000 policías nacionales y guardias civiles son agredidos cada año».

Critica que el Gobierno niegue una Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional en Pontevedra «para actuar en este tipo de situaciones donde es necesario el control de grupo violento donde una veintena de personas arreglaron sus diferencias a golpes». La CEP avanza que se presentará como acusación particular en defensa de los intereses de los policías agredidos y para pedir la máxima pena posible para aquellos que actuaron violentamente contra sus representados y que se les resarza económicamente de sus lesiones.

Además, anuncia que en las próximas semanas volverán a manifestarse por la ciudad «para exigir dignidad para nuestra profesión, y que se nos dote de los medios legislativos y materiales para afrontar nuestro trabajo con seguridad».