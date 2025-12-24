Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Papá Noel visita hoy el Mercado de Abastos

Papá Noel visitará esta mañana, de 12 14 horas, la primera planta del Mercado de Abastos y recibirá a los niños que deseen entregarle sus cartas. Se trata de una actividad del Centro Comercial Urbano Zona Monumental que también incluirá un taller pensado para fomentar la creatividad y la participación de los más pequeños de la casa. Para participar será necesario presentar un ticket de compra en un comercio asociado al CCU.

