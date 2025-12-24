Papá Noel visita hoy el Mercado de Abastos

Papá Noel visitará esta mañana, de 12 14 horas, la primera planta del Mercado de Abastos y recibirá a los niños que deseen entregarle sus cartas. Se trata de una actividad del Centro Comercial Urbano Zona Monumental que también incluirá un taller pensado para fomentar la creatividad y la participación de los más pequeños de la casa. Para participar será necesario presentar un ticket de compra en un comercio asociado al CCU.