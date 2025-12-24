Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Papá Noel desfila hoy en Sanxenxo en una «ciclocabalgata»

REDACCIÓN

Sanxenxo

Los pequeños del municipio pueden hoy estar con Papá Noel en el Pazo de Nadal. La comitiva saldrá en bicicleta a las 16.30 horas de la piscina municipal y recorrerá Portonovo, Rafael Picó, Baltar, Rúa Progreso, Rúa Madrid para acabar en el Pazo de Nadal donde se realizará la recepción. La «ciclocabalgata», organizada por el Concello de Sanxenxo y el Team Corbelo, está abierta al público y, como todos los años, tendrá un fin solidario. Los participantes deberán entregar un kilo de alimento que será donado a un colectivo social del municipio. Con el objetivo de que sea lúdica y vistosa, los acompañantes de Papá Noel deberán ir vestidos con un traje de Papá Noel o con algún complemento navideño. El uso del casco será obligatorio.

A la llegada al Pazo de Nadal, en la Praza do Mar, los participantes podrán disfrutar de un chocolate caliente con churros mientras los niños saludan a Papá Noel. Por la mañana, de 12.00 a 13:30, el Grinch visitará el Pazo de Nadal para realizar alguna travesura a niños y mayores.

