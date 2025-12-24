Papá Noel desfila hoy en Sanxenxo en una «ciclocabalgata»
REDACCIÓN
Los pequeños del municipio pueden hoy estar con Papá Noel en el Pazo de Nadal. La comitiva saldrá en bicicleta a las 16.30 horas de la piscina municipal y recorrerá Portonovo, Rafael Picó, Baltar, Rúa Progreso, Rúa Madrid para acabar en el Pazo de Nadal donde se realizará la recepción. La «ciclocabalgata», organizada por el Concello de Sanxenxo y el Team Corbelo, está abierta al público y, como todos los años, tendrá un fin solidario. Los participantes deberán entregar un kilo de alimento que será donado a un colectivo social del municipio. Con el objetivo de que sea lúdica y vistosa, los acompañantes de Papá Noel deberán ir vestidos con un traje de Papá Noel o con algún complemento navideño. El uso del casco será obligatorio.
A la llegada al Pazo de Nadal, en la Praza do Mar, los participantes podrán disfrutar de un chocolate caliente con churros mientras los niños saludan a Papá Noel. Por la mañana, de 12.00 a 13:30, el Grinch visitará el Pazo de Nadal para realizar alguna travesura a niños y mayores.
