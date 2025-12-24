O Ateneo Santa Cecilia resolve o seu concurso audiovisual «Ano Castelao»
REDACCIÓN
O xurado do Concurso Audiovisual «Ano Castelao» 2025, organizado polo Ateneo Santa Cecilia de Marín dentro da súa programación de Nadal acordou outorgar os seguintes premios: os «Miss Leydia», con 275 euros, foron para Salma e Somaya, de 4º ESO B, e Iria e Manuela, de 4º ESO C, todas do IES Illa de Tambo; o «Ollo de Vidro», con 200 euros, foi para Dadwa, Olivia e Carla ; e o «Caretas» para Marina, Sara e Lucía, todas de 1º de Bachillerato D do mesmo instituto.
O premio por participación en categoría grupal, con cen euros, foi para 1º ESO A, 1º ESO B e 1º ESO C do Illa de Tambo, «Onde hai un cruceiro», «Os rumores de Viladeabaixo» e «Última hora», todos de 3º ESO da Inmaculada, e para 1º de Bachillerato A e B do Illa de Tambo. Na categoría individual, con 50 euros, os gañadores forono «O Rifante», «Tele Castelao», «Podcast Castelao» e «Radio Castelao», todos de 3º ESO da Inmaculada.
A proxección dos vídeos e a entrega de premios serán o venres 26 ás 19.00 horas, no auditorio do Illa de Tambo. O xurado estivo composto por Rai Calviño Iglesias, Alba Prado Fuentes, Pablo Santiago Martínez, con Isabel Martínez Epifanio como secretaria. O Ateneo agradece a participación dos centros de ensino do Concello neste certame e felicita ao alumnado polo seu traballo.
