Miles de sonrisas para esta Navidad

Abanca y Afundación entregaron durante la mañana de ayer a Cáritas, Cruz Roja y la Fundación Madrina un lote compuesto de 2.340 juguetes nuevos en el marco de su campaña solidaria de Navidad «Debuxar sorrisos».

Las tres organizaciones sociales se encargarán ahora de repartir los regalos entre los niños de familias que están viviendo momentos complicados, asegurando que tengan una sorpresa en sus casas el Día de Reyes.

La distribución de los juguetes se realizará en 14 localidades de Galicia, León, Asturias, Extremadura, Madrid, País Vasco, Comunidad Valenciana y Andalucía, zonas donde la entidad bancaria mantiene una presencia significativa.

Cáritas repartirá los regalos en A Coruña, Santiago, Ourense, Pontevedra, San Sebastián, Valencia y Sevilla. Cruz Roja hará lo propio en Vigo, Lugo, Ferrol, León, Oviedo y Mérida. En la capital de España se encargará la Fundación Madrina.

Además de esta entrega de juguetes, la campaña «Debuxar sorrisos» incluye una vertiente de recaudación de fondos solidaria a través de la web dibujarsonrisas.abanca.com. Esta plataforma estará habilitada hasta el próximo martes para todas las personas que deseen realizar su aportación. En este caso, el dinero reunido se entregará íntegramente a Unicef.