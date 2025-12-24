Una ‘masterclass’ de envejecimiento activo

Más de 150 personas y 40 alumnos del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte del campus de Pontevedra participaron en una masterclass de ejercicio físico organizada en el pabellón de Baltar. La sesión fue dirigida por el especialista Ignacio Rebollo y contó con la presencia de la concejala de Asuntos Sociales, Paz Lago, junto a los profesores José Mª Cancela y Rosana Fernández. Esta actividad, que se celebra anualmente, forma parte de una colaboración entre el Concello de Sanxenxo y la UVigo que se mantiene desde hace más de 25 años. A lo largo de este tiempo, ambas instituciones han impulsado programas pioneros para la promoción de la salud y la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, consolidando a Sanxenxo como un referente en Galicia en materia de envejecimiento activo.

La iniciativa no solo busca fomentar la práctica segura y adaptada de ejercicio físico en población mayor, sino también generar transferencia de conocimiento entre el ámbito académico y la sociedad. Los estudiantes tienen la oportunidad de vivenciar metodologías innovadoras en entornos reales, mientras que los participantes se benefician de actividades diseñadas para prevenir la fragilidad, mejorar la funcionalidad y potenciar la autonomía personal.

Para José Mª Cancela, profesor responsable de la materia Nuevas tendencias de Ejercicio Físico con Adultos Mayores con patologías, «este tipo de experiencias son esenciales para formar profesionales competentes y, al mismo tiempo, para contribuir a una sociedad más saludable y activa». La masterclass se enmarca en un calendario de actividades académicas que se repite cada año, reafirmando la apuesta conjunta por un envejecimiento activo, inclusivo y sostenible.