Marín acumula ya «un largo listado» de colectivos que piden utilizar el auditorio

El Concello de Marín inició en el verano de 2022 las obras del futuro auditorio. Tres años y medio después, los trabajos entrar en su recta final y las previsiones apuntan a que se podrá estrenar entre febrero y marzo. La alcaldesa, María Ramallo admite que «nos hubiera gustado adelantar la apertura para Navidad», pero no fue posible, si bien ya concluyó la obra civil y se trabaja en la urbanización exterior, casi acabada, y en las conexiones eléctricas y equipamientos escénicos e interiores.

Viste exterior del centro cultural / Rafa Vázquez

Ramallo señala que este centro cultural supone «una antes y un después, ya que cualquier actividad tiene que celebrarse en la calle o en el Multiusos del Mercado, que es incómodo». Confía en poder establecer una programación estable a lo largo del año y señala que «ya tenemos un largo listado de colectivos para poder utilizarlo».

La puesta en marcha definitiva no tiene una fecha concreta, e incluso podría demorarse algo por las tramitaciones administrativas de las contrataciones de canalizaciones, urbanización del entorno y suministro de determinados equipamientos.

El pleno de Marín adjudicó las obras a la constructora viguesa Oreco Balgón, en el segundo intento de sacar adelante este proyecto. Su propuesta económica era de 5.278.601,90 euros, aunque después se elevó a más de seis.

Se trata de un edificio «semisubterráneo, reduciendo así la barrera visual y priorizando la horizontalidad, para que no se distorsione la imagen de la fachada costera». La sala principal contará con un patio de butacas con un área de unos 640 metros cuadrados, con 550 asientos, y un escenario de cerca de 220. El patio de butacas se puede dividir en tres subespacios que pueden albergar tres vistas a la vez. Además, el equipamiento contará con cuatro aulas, tres de varios tamaños y una más grande diseñada para usos multidisciplinares; dos baños, siete camerinos, una sala de audiovisuales y un almacén. Toda la planta suma un espacio total de casi 2.000 metros cuadrados.

La edificación incluye un gran hall de entrada, donde también se ubicará la futura Oficina Virtual de Turismo con pantallas multitáctiles, proyecciones y gafas de realidad virtual.