Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comprobador décimos Lotería de NavidadHumanización pasos elevados AP-9 VigoCanción Fillas de Cassandra reclusasAlfonso VillaresRafinha se retiraCaos bus Vigo-A Guarda
instagramlinkedin

Lucy Amigo, nueva presidenta del Consello de Economistas

Lucy Amigo.

Lucy Amigo.

REDACCIÓN

Pontevedra

Lucy Amigo Dobaño, decana del Colegio de Economistas de Pontevedra, ha sido elegida nueva presidente del Consello Galego de Colegios de Economistas. Releva en el cargo a Miguel Vázquez Taín, decano de A Coruña, recientemente designado presidente del Consejo General de Economistas de España.

Tras el proceso electoral, se procedió a la renovación de la junta directiva del Consello, con vicepresidenta primera la decana de Ourense, Carmen Sampayo, vicepresidente segundo el decano de Lugo, Salustiano Velo y vicepresidente tercero el de A Coruña, José Canalejas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents