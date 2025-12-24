Lucy Amigo, nueva presidenta del Consello de Economistas
REDACCIÓN
Pontevedra
Lucy Amigo Dobaño, decana del Colegio de Economistas de Pontevedra, ha sido elegida nueva presidente del Consello Galego de Colegios de Economistas. Releva en el cargo a Miguel Vázquez Taín, decano de A Coruña, recientemente designado presidente del Consejo General de Economistas de España.
Tras el proceso electoral, se procedió a la renovación de la junta directiva del Consello, con vicepresidenta primera la decana de Ourense, Carmen Sampayo, vicepresidente segundo el decano de Lugo, Salustiano Velo y vicepresidente tercero el de A Coruña, José Canalejas.
- Más de 1,9 millones llegan a toda España en camiones de una firma pontevedresa
- Encuentran el cadáver de una mujer de 74 años ahogada en un lavadero de Marín
- Muere a los 78 años el actor pontevedrés Celso Bugallo, ganador de un Goya
- Dos heridos graves y un coche incendiado en un accidente de madrugada en Caldas
- «No nos saca de trabajar, pero se viene con otra alegría»
- Las excavaciones arqueológicas en la Illa de Tambo confirman su ocupación desde la Edad del Hierro
- La Diputación de Pontevedra pide que se paralice la subida de peajes de la AP-9 prevista para enero
- La asamblea acepta «como un mal menor» el pacto sobre el despido colectivo en Ence