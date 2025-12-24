De Liceo Mutante a centro de mayores

En su día era el edificio conocido como el baile de Salcedo, y después fue sede de la asociación cultural y juvenil Liceo Mutante. Ahora podría convertirse en un centro de mayores, si bien hay obstáculos urbanísticos que frenan esta reconversión. Sería el «renacimiento» de este viejo e histórico inmueble de la calle Rosalía de Castro, en Mollavao.

Fue a finales de 2022 cuando el Liceo Mutante tuvo que abandonar el barrio de Mollavao en el que llevaba once años realizando actividades y se habían programado más de 700 actividades. Desde entonces el edificio carecía de uso específico.

Ahora, tres años después de que aquella obligada mudanza a otra ubicación, una entidad privada ha planteado al Concello un nuevo uso a ese espacio, vinculado a la atención a la tercera edad, según consta en la consulta urbanística que la empresa Promociones Riapon presentó en su día a la administración local. En ella se preguntaba al servicio municipal de Urbanismo si sería viable un cambio de uso del inmueble para su rehabilitación y conversión en centro de mayores.

En la propuesta se apuntaba que se mantendría el volumen actual del edificio, y solo se acometería una remodelación interior, pero se apuntaban otras actuaciones que no podrían autorizarse, de ahí que el proyecto aún continúe en estudio. Según el concejal de Urbanismo, Alberto Oubiña, el edificio está «fuera de ordenación» en el PXOM actual, por lo que cualquier actuación en él «no puede agravar la situación o empeorar las condiciones por las que está en ese tipo de catalogación urbanística» que sí permite cambios de uso y trabajos de reparación y consolidación, pero nunca modificar el inmueble para, por ejemplo, ampliar su edificabilidad. Y es aquí donde llega el informe negativo, por el momento, de los técnicos municipales.

Según el gobierno local, el antiguo baile de Salcedo tiene un forjado por el medio para una segunda altura pero «no cubre toda la base da planta alta», ya que tiene una zona «desde la que se puede observar lo que ocurre en la parte de abajo», es decir, una especie de balcón desde el que en su día se podía ver la pista de baile desde lo alto.

En su propuesta, los promotores plantea cubrir esa planta alta y habilitar las dos alturas, algo que «no sería admisible» porque se modificaría el forjado el inmueble, que ganaría en superficie interior. Otras trabas afectan al acceso y al aparcamiento de vehículos. En todo caso, el Concello deja claro que no se trata de una negativa definitiva y emplaza a la promotora a presentar un nuevo diseño que se ajuste al informe municipal.