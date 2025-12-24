Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Lama recupera la revista «A Pedreira», que no salía a la luz desde la pandemia

En la presentación participaron numerosos colaboradores de esta nueva entrega, la 18

Participantes en la presentación. | FdV

REDACCIÓN

A Lama

A Lama ha presentado el número 18 de la revista A Pedreira, una publicación de referencia en el ámbito cultural, etnográfico y social del municipio y que no salía a la luz desde la pandemia del covid. La revista está coordinada desde la Biblioteca Municipal y la OMIX del Concello de A Lama. El acto de presentación estuvo presidido por el alcalde de la Lama, David Carrera, acompañado por el teniente de alcalde, José Fuertes, y por el concejal de Cultura y Deportes, Plácido Pillado Alfaya. Junto a ellos, participaron numerosos colaboradores de esta nueva entrega de la revista. Entre los asistentes se encontraban autores y participantes como José Benito García Iglesias, Lourdes Sieiro González, Isabel Suárez Tarrazo, Maximino Fernández Sendín, Manuel Suárez Amoedo, Henrique Silva, Elena Taboada (Sociedade Cooperativa Árbore), Domingos Rumbo y Daniel Vidal, entre otros.

