Irmandade Illa de Tambo reivindica su investigación sobre el enclave
REDACCIÓN
Las últimas excavaciones arqueológicas realizadas en Tambo «confirman datos documentados e investigados» por la asociación Irmandade Illa de Tambo desde hace trece años, según destaca este colectivo, que reivindica su papel en defensa del enclave. Señala que estos trabajos de la Xunta deben tener continuidad hasta completar un mapa de enorme interés histórico y patrimonial».
Asimismo, Irmandade, insta al Concello de Poio a «finalizar los pasos dados para el inicio de expediente de declaración de Espacio Natural de Interés Local, así como a adoptar «medidas urgentes» para mantener la Illa de Tambo como reclamo para visitas. Cita la mejora «de las instalaciones de acceso a través del Peirao da Adreeira para darle seguridad, en la accesibilidad a través de la senda peatonal, en la protección de la duna de la Area da Illa, un plano de desbroces con eliminación de brotes de eucalipto y acacia (para visualizar el patrimonio y prevención de incendios), también de los grandes eucaliptos que amenazan las estructuras del lazareto y capilla, y la retirada de desechos de la etapa militar».
