El Gobierno incluye a Pontevedra en un catálogo de «barrios vulnerables» sobre vivienda y paro

El centro histórico de Pontevedra, más algunas áreas próximas, figura desde 2011 en el Catálogo de Barrios Vulnerables del Ministerio de Vivienda, un estudio que analiza parámetros como nivel de estudios, desempleo o estado de las viviendas en las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Ya se elaboró con datos de los años 1991, 2001 y 2011 y fue en este último informe donde se incorporó al centro histórico.

No obstante, el grado de deterioro se sitúa en su nivel más bajo, el «leve», con el índice de estudios y paro dentro de los límites normales, y solo el apartado de viviendas ligeramente por encima de los valores de referencia. Así, sobre una población total de 5.765 (con datos de 2011) el porcentaje de personas sin estudios de 16 años o más era del 4,9%, muy por debajo del valor de referencia de vulnerabilidad del 16,4. En cuando a l paro, se cifraba entonces en el 18%, muy lejos del 42,2 de tope máximo.

En materia de vivienda, se detallaba que el 18,5% de las viviendas familiares del centro histórico se ubicaban en «edificios en estado ruinoso, malo o deficiente», algo por encima del 17,5% de referencia.

Ahora, el Ministerio pone en marcha la actualización de este catálogo, si bien con los datos del Censo de 2021. En el estudio se identifican los Barrios Vulnerables de estas ciudades españolas desde una perspectiva multidimensional o multifactorial tomando los Indicadores Básicos de Vulnerabilidad Urbana. Para ello, ya ha firmado un convenio con la Universidad Politécnica de Madrid, para este trabajo en ciudades españolas entre 50.000 y 125.000 habitantes. En el caso de Galicia, además de Pontevedra, también figuran en esta actualización Ourense, Santiago, Lugo y Ferrol. Todas estas ciudades presentan más «barrios vulnerables» que la urbe del Lérez. En el Observatorio también se analiza la situación de Vigo y A Coruña, también en peor situación que Pontevedra.

En 2018, el Concello presentó el informe «+ Modelo Pontevedra 2016-2022», elaborado entonces para la solicitud de ayudas para la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Pontevedra cofinanciadas por el programa Feder. Aquel estudio señalaba que al menos ocho barrios urbanos presentaban diversos grados de degradación. Son zonas de borde de la ciudad que tienen problemas tanto en antiguas edificaciones como en los espacios públicos, los destinados al disfrute de la población, no adaptados para ello. Eran O Burgo; A Moureira y Corvaceiras; Valdecorvos y O Castañal; Mollavao y Pontemuiños; entorno de Monte Porreiro; zonas sureste; zona oeste, y Lérez. No aparecía, curiosamente, el centro histórico, el único que sí analiza, hasta el momento, el ministerio. La razón puede estar en que la degradación advertida en 2018 no utilizaba los mismos criterios que Vivienda, ya que el Concello aludía a «déficits sociales, de calidad urbana, de sostenibilidad y funcionales» consecuencia de la expansión urbana de la ciudad compacta histórica, configurada, básicamente, hasta la década de los 60 del siglo pasado. Con ella el tejido urbano y el modelo de asentamiento rural diseminado confluyen y se superponen en un mismo espacio con particularidades propias.

Los ocho barrios citados se podían incluir en tres grandes grupos. El primero de ellos eran los ámbitos de la ciudad compacta, en los que pese a tener edificaciones en mal estado las rehabilitaciones han sido más bien pocas. Destacan en este apartado los barrios de O Burgo, A Moureira y As Corvaceiras, la margen izquierda del río Lérez y su continuación hacia Valdecorvos y O Castañal por espacios de carácter rururbano.

El segundo grupo eran núcleos periféricos de origen rural que forman parte del continuo urbano de media densidad. Se trata de espacios de carácter híbrido en los que por un lado hubo cierto grado de actividad rehabilitadora y edificatoria, pero que mantienen valores negativos en cuanto a estado de la edificación y la antigüedad del parque edificado. A ello habría que sumar carencias en cuestiones como la accesibilidad o la falta de equipamientos y zonas verdes. En este caso aparecen zonas heterogéneas como Mollavao y Pontemuiños, las zonas sureste y oeste de la ciudad y Lérez.

El tercer grupo tendría características muy similares al anterior, pero cuenta con una propia: se encuentra en una zona en rápida transformación y es el espacio de unión entre el barrio de Monte Porreiro y la ciudad de Pontevedra.