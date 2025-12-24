La centolla y el camarón reinan en Nochebuena

Cientos de personas aprovecharon la mañana para realizar las últimas compras en el Mercado de Abastos de cara a la cena de Nochebuena. Los mariscos más solicitados en la recta final han sido, sin duda, «la centolla y el camarón», aseguran desde el puesto de Mariscos Soncha.

La primera ronda, los 35 euros el kilo «los machones» y ascendía «a 50 o un poco más las hembras», sostienen. En cuanto al camarón, «el gordo, que está seleccionado, sale a 170 euros, otros grandes a 100, y el mediano ya baja a 65», informan en Soncha.

Otro de los productos con precios disparados son los percebes: «Está hasta a 300 euros el kilo», cuentan en Pescados y Mariscos María José, que habitúa a trabajarlo, pero que este año, junto a la almeja, los ha dejado de lado porque «el precio está por las nubes».

Coinciden en Soncha, añadiendo que «la babosa pequeña hay que venderla a cuarenta, hubo poca y tiene mucha salida».

Por otro lado, desde Peixes e mariscos Montse, señala que uno de los más complicados de conseguir durante las fechas navideñas ha sido la navaja.

Comenta también que «la cigala pequeña se está vendiendo a 65 euros el kilo; la grande ya se va más de precio».

El Mercado estuvo abarrotado por los que esperan hasta el último momento. | Gustavo Santos

Como es habitual, el marisco más asequible en estos días vuelve a ser «el gambón y el langostino», que «mantiene más o menos el mismo precio que el resto del año, sin dispararse», apuntan desde uno de los puestos del Mercado de Abastos.

Otro de los preferidos de la gente para las cenas de Nochebuena son las nécoras. En el puesto de Soncha, «las grandes de verdad están saliendo a unos noventa euros el kilo».

A pesar de los precios, que siempre se multiplican para las compras de última hora porque «la demanda es altísima», la gente sigue gastando y comprando «un poco de todo: vieiras, centolla o buey», relatan en Pescados y Mariscos María José.

Cuentan sobre los precios que «la gente se queja un poco, pero te entiende, al final es una vez al año», asegurando que la gente sigue viniendo a comprar y que «tenemos un montón de encargos para hoy y mañana».

Y es que los que no escogieron la opción de comprar más barato para congelar tienen que adaptarse a los precios desorbitados del día antes de la cena. Confiesan que «hay mucha gente que prefiere llevarse el marisco fresco y vivo, aunque le salga más caro», de cara a una de las noches más especiales del año.

Más flojo que el año pasado

En general, todo lo que rodea al ámbito del marisco y el mercado ha ido «un poquito peor que doce meses atrás». Adelantan desde Soncha que «estas Navidades están siendo más pobres que el año pasado en general».

Señalan que «falló un poco la pesca también», ya que «al principio había mucha más centolla, pero ahora ya queda menos, igual que la nécora», lo que condiciona totalmente los precios de cara al público.

A pesar de eso, durante el día de ayer y la jornada de hoy se viven «dos de los mejores días del año en facturación» y animan a la gente a comprar cuanto antes para el resto de fechas señaladas.

«En 24 horas puede subir hasta quince o veinte euros el kilo en algunos mariscos», garantizan desde Pescados y Mariscos María José sobre la notable demanda que reciben durante las últimas semanas del año.

No obstante, comentan que «el sábado fue pésimo, pero hoy y mañana esperamos un montón de gente», por lo que, a pesar de no haber nada «asequible» este año, cuentan con vender los últimos grandes pedidos de marisco durante el día de hoy.