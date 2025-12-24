La centolla y el camarón reinan en Nochebuena
Ya en las horas previas a una de las reuniones familiares más importantes de todo el año, algunos todavía ultiman las compras para preparar los platos más exquisitos para esta noche. Los precios ascienden por la demanda, en el caso del percebe, a 300 euros.
Cientos de personas aprovecharon la mañana para realizar las últimas compras en el Mercado de Abastos de cara a la cena de Nochebuena. Los mariscos más solicitados en la recta final han sido, sin duda, «la centolla y el camarón», aseguran desde el puesto de Mariscos Soncha.
La primera ronda, los 35 euros el kilo «los machones» y ascendía «a 50 o un poco más las hembras», sostienen. En cuanto al camarón, «el gordo, que está seleccionado, sale a 170 euros, otros grandes a 100, y el mediano ya baja a 65», informan en Soncha.
Otro de los productos con precios disparados son los percebes: «Está hasta a 300 euros el kilo», cuentan en Pescados y Mariscos María José, que habitúa a trabajarlo, pero que este año, junto a la almeja, los ha dejado de lado porque «el precio está por las nubes».
Coinciden en Soncha, añadiendo que «la babosa pequeña hay que venderla a cuarenta, hubo poca y tiene mucha salida».
Por otro lado, desde Peixes e mariscos Montse, señala que uno de los más complicados de conseguir durante las fechas navideñas ha sido la navaja.
Comenta también que «la cigala pequeña se está vendiendo a 65 euros el kilo; la grande ya se va más de precio».
Como es habitual, el marisco más asequible en estos días vuelve a ser «el gambón y el langostino», que «mantiene más o menos el mismo precio que el resto del año, sin dispararse», apuntan desde uno de los puestos del Mercado de Abastos.
Otro de los preferidos de la gente para las cenas de Nochebuena son las nécoras. En el puesto de Soncha, «las grandes de verdad están saliendo a unos noventa euros el kilo».
A pesar de los precios, que siempre se multiplican para las compras de última hora porque «la demanda es altísima», la gente sigue gastando y comprando «un poco de todo: vieiras, centolla o buey», relatan en Pescados y Mariscos María José.
Cuentan sobre los precios que «la gente se queja un poco, pero te entiende, al final es una vez al año», asegurando que la gente sigue viniendo a comprar y que «tenemos un montón de encargos para hoy y mañana».
Y es que los que no escogieron la opción de comprar más barato para congelar tienen que adaptarse a los precios desorbitados del día antes de la cena. Confiesan que «hay mucha gente que prefiere llevarse el marisco fresco y vivo, aunque le salga más caro», de cara a una de las noches más especiales del año.
Más flojo que el año pasado
En general, todo lo que rodea al ámbito del marisco y el mercado ha ido «un poquito peor que doce meses atrás». Adelantan desde Soncha que «estas Navidades están siendo más pobres que el año pasado en general».
Señalan que «falló un poco la pesca también», ya que «al principio había mucha más centolla, pero ahora ya queda menos, igual que la nécora», lo que condiciona totalmente los precios de cara al público.
A pesar de eso, durante el día de ayer y la jornada de hoy se viven «dos de los mejores días del año en facturación» y animan a la gente a comprar cuanto antes para el resto de fechas señaladas.
«En 24 horas puede subir hasta quince o veinte euros el kilo en algunos mariscos», garantizan desde Pescados y Mariscos María José sobre la notable demanda que reciben durante las últimas semanas del año.
No obstante, comentan que «el sábado fue pésimo, pero hoy y mañana esperamos un montón de gente», por lo que, a pesar de no haber nada «asequible» este año, cuentan con vender los últimos grandes pedidos de marisco durante el día de hoy.
Sesenta metros de dragón vuelan hacia las mesas
Cómo cada Navidad, la Confitería Capri saca a relucir su tradicional dragón de mazapán que se lleva todas las miradas de los viandantes que pasan por la calle García Camba. Este año, la cola del dragón «se ha estirado un poquito más y supera los sesenta metros», garantiza la responsable del establecimiento, Menchu Collado.
No obstante, el popular postre pontevedrés dura «nada y menos», cuentan, asegurando que ya queda poco material para el día de Nochebuena. A pesar de ser un producto «caro», con un precio de cincuenta euros el kilo, «la gente lo sigue comprando porque le encanta y sabe todo el trabajo que lleva detrás», explica Collado.
Y es que, para que este dragón cobre vida, los trabajadores de Capri invierten más de treinta horas durante cuatro días de trabajo. «Tan solo hacer las escamas requiere a tres personas durante más de cuatro horas», cuenta la responsable de la confitería.
Esta tradición, desde 1963 en el local de García Camba, crece cada año. «Los más pequeños se quedan impresionados. Cuando no tenemos mucha clientela los llevamos por el obrador para que puedan ver todo el recorrido, es como un parque de atracciones para ellos», confiesa Collado sobre el popular postre.
