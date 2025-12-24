Cambian pasarelas de madera inseguras en senderos de Poio

El Concello de Poio ha finalizado los trabajos de sustitución de las pasarelas de madera ubicadas en la ruta de la Ostreira, a la altura de A Reiboa, y en los Muíños de Samieira, con una actuación destinada «a garantizar la seguridad de las personas usuarias que prácticamente a diario transitan por estos itinerarios», según explica el gobierno local.

La actuación contó con una inversión de cerca de 20.000 euros, y permitió renovar por completo unas pasarelas que se encontraban en mal estado y que suponían un riesgo para la seguridad, debido al desgaste del paso del tiempo y a las condiciones ambientales. Los trabajos incluyeron la demolición y retirada de las antiguas tablas, barandas y vigas de madera deterioradas, así como la instalación de un nuevo puente horizontal formado por tablas estriadas antideslizantes.

Las nuevas estructuras fueron realizadas en madera de pino rojo tratada en autoclave con sales metálicas, cumpliendo la normativa vigente para su uso permanente en espacios expuestos al sol y al agua. Además, se instaló una nueva baranda de madera, incrementando así la seguridad y la comodidad de las personas que recorren estas zonas.

El alcalde Ángel Moldes, que comprobó el resultado de las obras, destaca que «uno de los grandes atractivos de Poio es su extenso litoral y su riqueza paisajística, y son muchos los vecinos y visitantes que recorren a pie las sendas litorales diseñadas para descubrir la riqueza natural del municipio, por lo que resulta fundamental garantizar su mantenimiento y, con ello, la seguridad». En este sentido, recordó que estas dos rutas cuentan con la distinción «Sendero Azul 2025», un reconocimiento que avala su calidad medioambiental, seguridad y valor turístico.

Por último, el alcalde subraya que esta actuación se enmarca «en una línea de trabajo continuada para garantizar las mejores condiciones de los espacios públicos. El objetivo es ofrecer infraestructuras seguras, accesibles y sostenibles, promoviendo el disfrute del entorno y reforzando la apuesta por el turismo de calidad».