Caldas combate las filtraciones de agua del local social de Bemil

El Concello de Caldas ha realizado una serie de trabajos de mejora en el Local Social de la parroquia de Santa María de Bemil. Se trata de unas dependencias que utiliza de manera habitual la comunidad de montes, además de otros colectivos de manera más reciente. Tal y como explica el alcalde, Jacobo Pérez, a las actuaciones llevadas a cabo recientemente se sumarán más arreglos a lo largo de 2026. Pérez Gulín explicó que la administración municipal invirtió unos 4.000 euros aproximadamente en las obras que se desarrollaron en la cubierta del inmueble para poner fin a las filtraciones de agua y goteras que se detectaron y que provocaban problemas de humedad en época de lluvias. En 2026, el Concello proyecta actuaciones en el interior del local, que es de titularidad municipal. «Son arreglos necesarios, toda vez que estamos hablando de un inmueble que fue construido hay más de 30 años y que es utilizado de manera habitual por la comunidad de montes de Bemil», indicó. Además, desde 2021 en la primera planta también se desarrollan clases de instrumentos de la escuela de música tradicional.