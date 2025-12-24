La caída de los graneles, clave para el descenso de tráficos en el Puerto de Marín

A falta de los datos de diciembre, el Puerto de Marín no logrará este año batir su récord e tráfico de 2024, que acabó con 2,6 millones de toneladas. Hasta noviembre acumula 2.110.286 toneladas, según los datos de Puertos del Estado, a una media de 191.000 cada mes, un 9% menos que el pasado ejercicio, por lo que todo apunta a que podría rondar los 2,3 millones este año.

La caída de los graneles sólidos, en especial cereales, que suma algo más de un millón de toneladas, se cifra en un más de un 16% por debajo de lo movido entre enero y noviembre de 2024. Esta descenso, de unas 200.000 toneladas, parece clave para la reducción del balance global del puerto, a lo que también contribuye la menor actividad de contenedores, con 441.000 toneladas, un 6% menos.

De este modo, hay descenso en importaciones, con algo menos de 1,5 millones de toneladas, un 8% menos, y en exportaciones, con una caída similar. En cambio, ha aumentado el número de mercantes atracados en sus muelles, al pasar de cuarenta al mes en 2024 a casi 42 en este año.