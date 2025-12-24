Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comprobador décimos Lotería de NavidadHumanización pasos elevados AP-9 VigoCanción Fillas de Cassandra reclusasAlfonso VillaresRafinha se retiraCaos bus Vigo-A Guarda
instagramlinkedin

El BNG pide que se amplíe la decoración navideña en las zonas comerciales de Marín

REDACCIÓN

Marín

El BNG de Marín pide al Concello que «se apueste por una decoración de Navidad que tenga en cuenta las zonas comerciales». La concejala Davinia Lojo explicó que «la mayor parte de la iluminación está concentrada en la alameda y en la entrada al Concello», por lo que considera necesario «distribuirla en otros espacios para crear un ambiente dinamizador que favorezca las compras en el comercio local».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents