El BNG pide que se amplíe la decoración navideña en las zonas comerciales de Marín

El BNG de Marín pide al Concello que «se apueste por una decoración de Navidad que tenga en cuenta las zonas comerciales». La concejala Davinia Lojo explicó que «la mayor parte de la iluminación está concentrada en la alameda y en la entrada al Concello», por lo que considera necesario «distribuirla en otros espacios para crear un ambiente dinamizador que favorezca las compras en el comercio local».