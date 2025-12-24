El BNG pide que se amplíe la decoración navideña en las zonas comerciales de Marín
REDACCIÓN
Marín
El BNG de Marín pide al Concello que «se apueste por una decoración de Navidad que tenga en cuenta las zonas comerciales». La concejala Davinia Lojo explicó que «la mayor parte de la iluminación está concentrada en la alameda y en la entrada al Concello», por lo que considera necesario «distribuirla en otros espacios para crear un ambiente dinamizador que favorezca las compras en el comercio local».
- Más de 1,9 millones llegan a toda España en camiones de una firma pontevedresa
- Encuentran el cadáver de una mujer de 74 años ahogada en un lavadero de Marín
- Muere a los 78 años el actor pontevedrés Celso Bugallo, ganador de un Goya
- Dos heridos graves y un coche incendiado en un accidente de madrugada en Caldas
- «No nos saca de trabajar, pero se viene con otra alegría»
- Las excavaciones arqueológicas en la Illa de Tambo confirman su ocupación desde la Edad del Hierro
- La Diputación de Pontevedra pide que se paralice la subida de peajes de la AP-9 prevista para enero
- La asamblea acepta «como un mal menor» el pacto sobre el despido colectivo en Ence