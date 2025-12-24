El 100% de las viviendas del norte de Verducido solicita conectarse al saneamiento

El Concello encara el final de los trabajos de la segunda fase del saneamiento en la zona norte d la parroquia de Verducido, tras completar la red de la zona sor. La acogida de esta nueva infraestructura ha sido un éxito, señala la concejala del Rural, María José Abilleira, que destaca que «el 100% de las viviendas solicitaron la acometida».

En total, serán 66 los nuevos hogares que en breve dispondrán del servicio. En toda la parroquia y durante el actual mandato «pasaremos de las 16 viviendas que estaban conectadas» al iniciarlo « a las 159 actuales», señaló la concejal, poniendo en valor el esfuerzo de inversión realizado en estos años. Solo a la primera fase se destinaron más de 2,4 millones.