Papá Noel recorrerá las aldeas de Nadal de Poio

Papá Noel recorrerá en Nochebuena todas las aldeas de Nadal y parroquias de Poio, además de protagonizar una recepción en la carpa Poio Máxico. Partirá a las 10,30 horas del Casal de Ferreirós, y de 17 a 19 horas estará en la carpa situada en A Seca, donde los niños podrán entregarle su cartas.