Papá Noel recibe las cartas en el Mercado
El Centro Comercial Urbano (CCU Zona Monumental celebrará mañana de 12 a 14 horas en el Mercado la recepción de Papá Noel. El popular personaje de Navidad recibirá a los niños que deseen entregarle su carta y, a mayores, se pondrá en marcha un taller pensado para fomentar la creatividad y la participación de los más pequeños. La actividad es gratuita pero habrá que presentar un ticket de compra en un comercio asociado al CCU.
