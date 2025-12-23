La «nueva» avenida de Compostela despierta el interés de los promotores
Podrán construirse más de 1.200 viviendas en edificios de bajo, tres plantas y bajocubierta
El norte de Pontevedra se prepara para un crecimiento sin precedentes en los próximos años. Tras años de «estrangulamiento» urbanístico debido a las estrictas afecciones de la carretera nacional N-550, la reciente cesión de este vial al Concello ha disparado el interés de los promotores privados. El concejal de Infraestruturas, César Mosquera, ha subrayado la liberación de estos terrenos permitirá la construcción de «entre 1.200 y 1.300 viviendas» en un entorno que hasta ahora era técnicamente imposible de edificar.
La clave del desbloqueo reside en la desaparición de las limitaciones impuestas por el Ministerio de Fomento. «En la práctica, los privados no podían construir lo que el Plan General permitía porque las afecciones de la avenida de Compostela lo paralizaban todo», explicó esta mañana Mosquera tras la comisión de Urbanismo.
Al pasar la avenida de Compostela a ser un vial municipal, el Concello tiene ahora vía libre para integrar la carretera en la trama urbana, permitiendo la implementación de servicios, saneamiento y, sobre todo, otorgando seguridad jurídica a los propietarios.
Un kilómetro
La zona afectada se extiende a lo largo de casi un kilómetro, desde las proximidades de Pasarón hasta el límite norte de la ciudad. Se trata de un área «soleada, saneada y a apenas 12 o 15 minutos andando del centro», que el Plan General cataloga con una edificabilidad de bajo más tres plantas y aprovechamiento bajocubierta.
El concejal reveló que ya existe «movimiento» y contactos de propietarios y promotores interesados en activar estos proyectos, que han conversado tanto con responsables políticos como con técnicos municpales. Este desarrollo no solo busca aliviar la demanda de vivienda en el mercado local, sino también «equilibrar» una ciudad que, en las últimas décadas, ha crecido de forma asimétrica hacia el este, dejando el flanco norte prácticamente congelado.
Un eje viario para completar el núcleo de San Amaro
Dentro de la estrategia de ordenación de la zona de San Amaro, donde la Xunta proyecta otro importante núcleo residencial, el Concello presenta una alegación para garantizar la conectividad de la zona.
Ha solicitado a la Xunta la prolongación de un vial de nueva planta en el entorno del cementerio. El edil César Mosquera advirtió que, lejos de ser «un detalle menor», se trata de una infraestructura crítica. «Sin este vial, la parcela de Fenosa (ahora propiedad municipal) quedaría sin una salida lógica y condicionaría totalmente su ordenación futura».
El objetivo es que este nuevo eje «envuelva» este solar por el norte y el sureste, permitiendo una urbanización coherente y fluida que conecte con el vial global previsto para la zona.
