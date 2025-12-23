Montecelo visibiliza la "enfermedad invisible" tras el trasplante

"A pel como testemuño: entre a vida e a súa ferida" es el título de la exposición que se exhibe a partir de hoy en el Hospital Montecelo, un propuesta que combina arte, medicina y resiliencia para dar a conocer una patología tan común como desconocida para el gran público: la enfermedad de injerto contra receptor (EICR).

La Asociación Gallega de Personas Trasplantadas de Médula Ósea y Enfermedades Oncohematológicas (Asotrame), impulsa esta muestra cuya clave es la mirada de Xosé Durán. El fotógrafo publicitario, superviviente de leucemia y paciente de EICR, ha capturado a través de su lente retratos en blanco y negro de una decena de pacientes y familiares.

Estas imágenes documentan la afección cutánea, que constituye la manifestación más habitual de la enfermedad, y en general sirven de vehículo para narrar cómo esta complicación multisistémica impacta en el hígado, los pulmones o el aparato digestivo. Las fotografías se suman a los comentarios sobre cómo viven la enfermedad, “construyendo entre todos una visión global de esta patología multisistémica, en sus versiones aguda y crónica”.

La EICR surge tras un trasplante de médula ósea de donante. Paradójicamente, el tratamiento que salva la vida del paciente de cáncer hematológico puede generar una respuesta donde las células del donante atacan los órganos del receptor. Sus consecuencias “perduran en el tiempo, teniendo un enorme impacto en la vida cotidiana y en el bienestar de quien la padece", señalan desde la asociación.

La exposición cuenta con el apoyo de Sanofi y la colaboración del Área Sanitaria de Pontevedra y también busca hacer hincapié en la necesidad de un enfoque interdisciplinar. La complejidad de la EICR exige que diferentes especialistas trabajen de la mano para que el éxito del trasplante no se vea empañado por una merma drástica en la calidad de vida del superviviente.

La muestra permanecerá instalada en la planta baja del Hospital Montecelo, frente al salón de actos, durante lo que resta de diciembre y todo el mes de enero. Es una oportunidad para que ciudadanos y profesionales sanitarios se acerquen a una realidad donde la piel se convierte en el testimonio de una lucha por la vida.