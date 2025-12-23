Marín amplía hasta el 6 de enero el horario del ocio nocturno

El Concello de Marín autoriza la ampliación horaria máxima permitida por la normativa autonómica para el ocio nocturno durante la Navidad y para toda la hostelería. Se aplica una orden autonómica de 2020, con la que se determina el horario de apertura y cierre de los establecimientos, teniendo en cuenta la licencia individual de cada uno. Así, el Concello autoriza la ampliación horaria máxima para todos los establecimientos de municipio durante las fiestas navideñas, en el período comprendido entre hoy y el 6 de enero, ambos incluidos. Con el fin de mantener un ambiente seguro y cumplir con las regulaciones aplicables, los locales y establecimientos hosteleros deberán tener en cuenta, entre otros aspectos, el aforo permitido, el número de decibelios y la prohibición de venta de alcohol a menores.