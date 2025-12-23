Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallo del Concurso Ano Castelao Audiovisual

El auditorio del IES Illa de Tambo será escenario el próximo día 26 a partir de las 19 horas del fallo del jurado del Concurso Audiovisual Ano Castelao que convoca el Ateneo Santa Cecilia de Marín. Todos los proyectos presentados por los estudiantes recibirán un reconocimiento.

