Encuentran en Caldas el cadáver de un sin techo

El cuerpo sin vida de una persona sin hogar fue localizado en la mañana de ayer junto a la plaza de abastos, ante un bajo deshabitado y abandonado, un lugar que suele ser utilizado por estas personas para pernoctar. Acudieron agentes de la Policía Local y la Guardia Civil aunque todo apunta a que se trata de una muerte natural. El año pasado ya había fallecido otra persona en el mismo lugar en circunstancias parecidas.