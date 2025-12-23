Ence comunica a Trabajo el acuerdo con sindicatos para extinguir hasta 57 empleos, 35 en la fábrica de Pontevedra

Ence Energía y Celulosa ha comunicado a la autoridad laboral y a la comisión negociadora el acuerdo alcanzado con la representación legal de los trabajadores para la extinción de hasta un máximo de 57 contratos, 35 de ellos en la fábrica de Pontevedra, en el marco del procedimiento de despido colectivo que afecta a varios de sus centros en España.

Según la información remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el acuerdo se cerró el pasado 18 de diciembre de 2025 en el ámbito del expediente que implica a la fábrica de Pontevedra, las oficinas centrales de Galicia y las oficinas centrales de Navia y Madrid.

Las extinciones podrán ejecutarse entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, quedando en manos de la empresa la determinación de la fecha concreta de salida de cada trabajador afectado.

Ence enmarca este acuerdo dentro de su Plan de Eficiencia y Competitividad 2025-2027, del que ya informó el 28 de octubre a la CNMV. Este plan se apoya en dos pilares principales: la implantación de soluciones de inteligencia artificial, reingeniería y automatización de procesos, y la racionalización de sus procesos operativos.

La compañía estima que el conjunto del plan tiene un potencial de ahorro anual en coste de caja de aproximadamente 22 euros por tonelada y una salida de caja de unos 20 millones de euros a desembolsar en los próximos dos años. Ence sostiene que el acuerdo alcanzado con los sindicatos supone un paso importante para el cumplimiento de estos objetivos de eficiencia y competitividad.