La Diputación de Pontevedra pide que se paralice la subida de peajes de la AP-9 prevista para enero

El presidente de la Diputación y del PP de Pontevedra, Luis López ha denunciado que "un año más, los gallegos tenemos que comenzar enero, con una nueva subida de los peajes, que según las estimaciones puede alcanzar un incremento del 4,4% que se suma a los aumentos aplicados ya en años anteriores". López avanzó que el Grupo provincial del PP de Pontevedra presentará este viernes una moción en la Diputación para instar al Gobierno de España a que paralice la subida de los peajes y proceda a "la inmediata liberación de la AP-9".

“El Gobierno de España tiene que paralizar de inmediato esta subida y además exigimos que se avance en la transferencia a Galicia de la titularidad de la AP-9. Pero lamentablemente este fin de semana tuvimos que seguir aguantando los continuos desprecios del ministro de Transportes Óscar Puente, y tener que leer (en una entrevista con el grupo Prensa Ibérica, al que pertenece FARO) que descarta completamente el rescate de los peajes de la AP-9. Estamos ya muy hartos de que el Gobierno central continúe con este agravio a Galicia, mientras suprime tarifas en otras autopistas estatales. Unas regiones libres de peajes y otras con unos peajes desorbitados. Galicia continuará contando con autopistas que están entre las más caras del país”, lamentó el dirigente provincial.

Luis López indicó que desde el PP de Pontevedra "exigimos que finalicen ya con esta injusticia que tanto está perjudicando a la economía de las familias como la competitividad de los sectores industriales y logísticos que dependen de la movilidad, y a cientos y cientos de transportistas".

El PP provincial subraya que "la autopista AP-9 es una infraestructura básica y vital de dinamización económica y social de nuestra comunidad. Es un eje vertebrador que recorre la geografía gallega de norte a sur, en su franja atlántica, en la que se concentra alrededor del 60% de la población, y que conecta 5 de las grandes ciudades gallegas: Ferrol, A Coruña, Santiago, Pontevedra y Vigo".

“Esta subida de los peajes redunda en el agravio comparativo del que venimos siendo objeto los gallegos con respeto al resto de las autopistas de competencia de la administración central, puesto que la tendencia es eliminar o rebajar los peajes, es todo el contrario del que se está aplicando en Galicia. Algo inexplicable en estos tiempos de crisis y de subida en las economías de nuestros ciudadanos. El rescate de la AP-9 y la liberación de los peajes son una necesidad urgente para Galicia y el Gobierno debe acometerla lo antes posible. Desde la Diputación tenemos que trabajar en la defensa de los intereses de los pontevedreses, dando la batalla para lograr una AP-9 gallega, asumiendo su titularidad, de una vez por todas”, finalizó el presidente provincial.